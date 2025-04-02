Інтерфакс-Україна

Події

11:58 02.04.2025

У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

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У віці 65 років помер американський актор Вал Кілмер, відомий своїми ролями у фільмах Top Gun, The Doors та Batman Forever, передає ВВС.

Як інформує мовник, Кілмер помер від пневмонії у вівторок в Лос-Анджелесі, повідомила його дочка Мерседес.

Актор Джеймс Вудс писав: "Його виконання ролі Дока Холідея в "Надгробку" було тим, про що мріє кожен актор. Стільки чудових вистав. Сумно втрачати його так рано".

Вал Едвард Кілмер народився 31 грудня 1959 року і виріс у родині середнього класу в Лос-Анджелесі. Він прославився у комедіях "Цілком таємно!" 1984 року та "Справжній геній" наступного року, а потім закріпив свій акторський успіх у ролі Айсмена, заклятого ворога персонажа Крузі – Маверика – у Top Gun 1986 року, одному з визначальних фільмів десятиліття.

Він ще раз довів свій динамічний і різнобічний талант, коли переконливо зобразив рок-фронтмена Моррісона у фільмі "The Doors", через 20 років після смерті співака.

Хітами також стали "Надгробний камінь", в якому Кілмер зіграв стрільця Дока Голідея, і "Спека", в якому він з'явився разом з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро. Він також зіграв роль Бетмена у фільмі Batman Forever 1995 року, який мав успіх у прокаті.

У 2021 році Кілмер випустив документальний фільм, що розповідає про злети і падіння його життя та кар'єри. Фільм "Вал", що дебютував на Канському кінофестивалі, містить 40 років домашніх записів, зокрема його розмови з голосовим апаратом після операції на раку горла.

Операція трахеотомії вплинула на його голос і згорнула акторську кар'єру, але він повернувся на екран, щоб повторити свою роль пілота-винищувача разом з Томом Крузом у фільмі Top Gun. Maveric 2022 року.

Кілмер також був художником, часто створюючи картини, натхненні своїми ролями в кіно.

Теги: #смерть #актор

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