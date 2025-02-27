Актор Джин Гекмен знайдений мертвим разом зі своєю дружиною

Американський актор Джин Гекмен (Gene Hackman) і його дружина Бетсі Аракава (Betsy Arakawa) були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, повідомляє ВВС.

"Ми можемо підтвердити, що Джин Гекмен і його дружина були знайдені мертвими в середу вдень у своєму будинку на Сансет Трейл", - заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза (Adan Mendoza). "Ми ведемо активне розслідування, але наразі ми не вважаємо, що це було пов'язано з кримінальним втручанням".

Шериф підтвердив після півночі в середу, що подружжя померло разом зі своїм собакою. Мендоза сказав, що немає жодних прямих вказівок на зловмисне вбивство. Але він не назвав причину смерті і не сказав, коли саме подружжя могло померти.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в середині попереднього розслідування смерті, чекаючи на затвердження ордеру на обшук", - додав він.

Гекмену було 95 років, а його дружині - 63.

Гекмен народився в Каліфорнії в 1930 році, пішов до армії, збрехавши про свій вік у 16 років, і прослужив чотири з половиною роки. Після служби в армії, після нетривалого проживання в Нью-Йорку, він вирішив зайнятися акторською майстерністю. Гекмен зіграв понад 100 ролей, у тому числі Лекса Лютера у фільмах про Супермена у 1970-х і 1980-х роках.

Він також знявся у популярних фільмах "Присяжні, що втекли" та "Заповідник", а також у фільмі Веса Андерсона "Королівська родина Тененбаумів".

Його остання поява на великому екрані відбулася в ролі Монро Коула у фільмі "Ласкаво просимо до Музепорту" у 2004 році.

Гекмен отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль Джиммі "Папая" Дойла у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв'язний" 1971р., а також за найкращу чоловічу роль другого плану за роль маленького Білла Даггета у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році.