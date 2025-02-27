Події

11:31 27.02.2025

Актор Джин Гекмен знайдений мертвим разом зі своєю дружиною

2 хв читати

Американський актор Джин Гекмен (Gene Hackman) і його дружина Бетсі Аракава (Betsy Arakawa) були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, повідомляє ВВС.

"Ми можемо підтвердити, що Джин Гекмен і його дружина були знайдені мертвими в середу вдень у своєму будинку на Сансет Трейл", - заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза (Adan Mendoza). "Ми ведемо активне розслідування, але наразі ми не вважаємо, що це було пов'язано з кримінальним втручанням".

Шериф підтвердив після півночі в середу, що подружжя померло разом зі своїм собакою. Мендоза сказав, що немає жодних прямих вказівок на зловмисне вбивство. Але він не назвав причину смерті і не сказав, коли саме подружжя могло померти.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в середині попереднього розслідування смерті, чекаючи на затвердження ордеру на обшук", - додав він.

Гекмену було 95 років, а його дружині - 63.

Гекмен народився в Каліфорнії в 1930 році, пішов до армії, збрехавши про свій вік у 16 років, і прослужив чотири з половиною роки. Після служби в армії, після нетривалого проживання в Нью-Йорку, він вирішив зайнятися акторською майстерністю. Гекмен зіграв понад 100 ролей, у тому числі Лекса Лютера у фільмах про Супермена у 1970-х і 1980-х роках.

Він також знявся у популярних фільмах "Присяжні, що втекли" та "Заповідник", а також у фільмі Веса Андерсона "Королівська родина Тененбаумів".

Його остання поява на великому екрані відбулася в ролі Монро Коула у фільмі "Ласкаво просимо до Музепорту" у 2004 році.

Гекмен отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль за роль Джиммі "Папая" Дойла у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв'язний" 1971р., а також за найкращу чоловічу роль другого плану за роль маленького Білла Даггета у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році.

Теги: #смерть #актор #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 27.02.2025
Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

07:10 27.02.2025
Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

03:05 27.02.2025
Келлог на зустрічі з Ламмі: Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні

Келлог на зустрічі з Ламмі: Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні

02:25 27.02.2025
Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ

Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ

16:28 20.02.2025
Російський актор Пєвцов, який закликав до захоплення України, заочно отримав 10 років тюрми

Російський актор Пєвцов, який закликав до захоплення України, заочно отримав 10 років тюрми

10:03 19.02.2025
Мінкультури внесло російського актора Чернова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського актора Чернова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

19:33 07.02.2025
У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік, повідомив омбудсман

У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік, повідомив омбудсман

11:42 07.02.2025
Поліція розслідує справу за фактом смерті чоловіка в ТЦК на Буковині

Поліція розслідує справу за фактом смерті чоловіка в ТЦК на Буковині

04:45 06.02.2025
Актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування від USAID своїх поїздок в Україну

Актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування від USAID своїх поїздок в Україну

09:20 30.12.2024
Байден у зв'язку зі смертю колишнього президента Картера оголосив 9 січня днем жалоби

Байден у зв'язку зі смертю колишнього президента Картера оголосив 9 січня днем жалоби

ВАЖЛИВЕ

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

ОСТАННЄ

Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

Ще 100 громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості" в 2025 році

Дискусія про можливий іноземний контингент в Україні має також включати захист неба і моря – Сибіга

Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкультури, не повернулося в Україну у 2024 р.

Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями

Затверджено склад 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 рр.

Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку

McDonald’s Україна може повернути сніданки в меню в деяких містах

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА