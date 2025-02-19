Інтерфакс-Україна
Події
10:03 19.02.2025

Мінкультури внесло російського актора Чернова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

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Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло російського актора театру і кіно Юрія Чернова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов радянський і російський актор театру і кіно, народний артист і заслужений діяч РФ Юрій Чернов.

Зазначається, що він знявся в російському пропагандистському фільмі "Крим", в якому засуджуються події Революції Гідності, виправдовується тимчасова окупація півострова.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 241 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

Теги: #актор #нацбезпека

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