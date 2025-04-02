Інтерфакс-Україна

Події

10:48 02.04.2025

Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

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В Україні запустили першу вітчизняну платформу бронювання будиночків на природі hutshub, повідомили у пресслужбі проєкту агенству "Інтерфакс-Україна".

Проєкт позіціонує себе як локальний конкурент Airbnb та Booking, але з фокусом на будинки на природі. Ідея проєкту народилась у часи повномасштабного вторгнення, яке вплинуло на зростання внутрішнього туризму та тренд на заміський відпочинок.

"Дедалі більше людей почали розглядати будиночки на природі як привабливу інвестицію. І ми не були винятком, адже самі думали над купівлею ділянки в Славську. Та у процесі зрозуміли, з якими труднощами може стикатись український власник на закордонних сервісах. З початку великої війни не так легко було зареєструвати новий будинок. Так і з’явився hutshub. Хотіли інвестувати в хатинку на природі, а вирішили інвестували в екосистему, яка зробила б процес бронювання легким, безпечним та прозорим", - повідомив співзасновник та СEO hutshub Максим Каркач.

На стадії тестування до hutshub вже приєднались понад 100 хатинок з різних куточків України. Серед них — Dereva, Sirka Space, "На брусниці", Vdoma, "Надслучанська Швейцарія", Mandra Morion, "Характер Парк".

"Ми ставили за мету створити платформу як для своїх: без складних алгоритмів та довгого очікування від підтримки. Платформу, яка є "на одній" мові із українським користувачем, розуміє його контекст і реальні потреби. Саме тому зараз працюємо над важливими деталями: від налаштування фільтра будинків "із знижкою для військових" до побудови своєї спільноти власників", — розповів СОО hutshub Володимир Сендега.

З основного функціоналу платформи, який є для мандрівника зараз: підключені оплати, зручні фільтри пошуку, чат для комунікації між господарем та гостем. Не менша увага приділяється безпеці бронювання. У hutshub діють правила попередньої верифікації будиночків, система двостороннього рейтингу та можливість залишити відгуки.

Для господаря hutshub пропонує синхронізацію різних календарів в одному місці, змогу встановлювати гнучкі правила тривалості бронювання, ціноутворення і знижок, послуги реклами та просування на платформі. Комісія для власників за здійснене бронювання є найнижчою на ринку – 10%, а перших п'ять бронювань — безкоштовними.

На сьогодні помешкань, що підпадають під критерії hutshub, у компанії оцінюють у 1500 хаток, з середнім щорічним зростанням у 10-15%. У планах hutshub — об’єднати цей ринок, розширити наявну ком’юніті, запустити партнерську екосистему та підтримувати локальні ініціативи розвитку в громадах, де розташовані будинки.

Теги: #hutshub #природа #будинки #проєкт #бронювання

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