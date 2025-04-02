Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Двоє жителів Києва, жінка та чоловік, завербовані російським Головним управлінням розвідки (ГРУ), затримані при спробі влаштувати терористичний акт в адміністративній будівлі районного відділу поліції у Львові, повідомляється на сайті Служби безпеки України.

"Для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами", - йдеться у повідомленні.

Однією з виконавців замовлення була 22-річна мешканка Києва, яка шукала легкий заробіток на Телеграм-каналах, була завербована та отримала тестове завдання розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

"Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина. Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту", - розповіли в СБУ.

Зловмисники були затримані, коли наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.