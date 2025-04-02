"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопа

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопа з метою забезпечити пересадкове сполучення в міжнародному напрямку на час прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

"Відкриваємо продаж квитків у сполученні Львів-Чоп-Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ-Чоп та №749/750 Київ-Чоп. Це дозволить забезпечити зручне пересадкове сполучення для пасажирів, які подорожують у міжнародному сполученні", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 31 березня у зв’язку з будівництвом європейської колії в Закарпатті змінюється маршрут низки поїздів, зокрема, тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель-Ужгород, який забезпечував важливі пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

Поїзд №27/28 Київ-Чоп-Київ забезпечує пересадки на: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу. Він вирушає з Києва о 19:57, прибуває до Львову о 3:22, а до Чопу о 7:50. В зворотному напрямку з Чопу поїзд вирушає о 22:38, прибуває до Львову о 3:00, а в Київ прибуває о 10:01.

Поїзд №27/28 Київ-Чоп вирушає з Києва о 13:23, прибуває до Львову о 20:08, в Мукачеве прибуває о 23:55, а в Чоп - о 00:48. З Чопу поїзд вирушає о 5:21, прибуває в Мукачеве о 6:21, у Львів - о 9:59, у Київ – о 16:41.

Раніше компанія повідомила, що з 31 березня до 31 липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки прямуючих до Ужгорода пасажирських поїздів через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з питань сталого транспорту та туризму Апостолом Ціцікостасом заявив, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода буде запущено у другій половині 2025 року.