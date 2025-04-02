Інтерфакс-Україна

Події

02:27 02.04.2025

Тариф на імпорт у 500% за купівлю нафтопродуктів з Росії запропонований сенаторами США

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Сенатори США Ліндсі Грем (від Республіканської партії) та Річард Блюменталь (від Демократичної партії) представили законопроект про запровадження санкцій проти РФ, якщо вона не погодиться на довготривалий мир з Україною, повідомляє The Hill у вівторок.

Загалом серед 50 співавторів проетку - однакова кількість республіканців і демократів. Документом може бути введений 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину.

"Санкції проти Росії вимагають тарифів на країни, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Вони є жорсткими не просто так", - цитує заяву сенаторів The Hill.

"Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо прагнення президента Трампа досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію", - сказано в заяві.

Також у заяві членів Сенату піддано критиці Мінські домовленості, як такі, що не змогли запобігти повномасштабній агресії РФ у 2022 році.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому: назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України", - написали законодавці.

"Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті і Палаті представників" – сказано в заяві.

Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5226312-bipartisan-senators-introduce-primary-secondary-russia-sanctions/

Теги: #рф #сенат #санкції #сша

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