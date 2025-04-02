Тариф на імпорт у 500% за купівлю нафтопродуктів з Росії запропонований сенаторами США

Сенатори США Ліндсі Грем (від Республіканської партії) та Річард Блюменталь (від Демократичної партії) представили законопроект про запровадження санкцій проти РФ, якщо вона не погодиться на довготривалий мир з Україною, повідомляє The Hill у вівторок.

Загалом серед 50 співавторів проетку - однакова кількість республіканців і демократів. Документом може бути введений 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину.

"Санкції проти Росії вимагають тарифів на країни, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Вони є жорсткими не просто так", - цитує заяву сенаторів The Hill.

"Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо прагнення президента Трампа досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію", - сказано в заяві.

Також у заяві членів Сенату піддано критиці Мінські домовленості, як такі, що не змогли запобігти повномасштабній агресії РФ у 2022 році.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому: назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України", - написали законодавці.

"Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті і Палаті представників" – сказано в заяві.

Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5226312-bipartisan-senators-introduce-primary-secondary-russia-sanctions/