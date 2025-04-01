Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

Міністр оборони України Рустем Умєров провів онлайн-переговори зі своїм японським колегою Геном Накатані, який підтвердив продовження допомоги українцям, повідомили в посольстві Японії в Україні.

"31.03 відбулась онлайн-зустріч міністрів оборони Японії та України. Міністр Накатані підтвердив продовження співпраці з міжнародною спільнотою для наближення миру в Україні. Японія передасть Україні машини Сил самооборони, як було оголошено у жовтні 2024, і продовжить прийом українських військових на лікування", - сказано в повідомленні у соцмережі Х.