Інтерфакс-Україна

Події

20:32 01.04.2025

Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

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Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

Міністр оборони України Рустем Умєров провів онлайн-переговори зі своїм японським колегою Геном Накатані, який підтвердив продовження допомоги українцям, повідомили в посольстві Японії в Україні.

"31.03 відбулась онлайн-зустріч міністрів оборони Японії та України. Міністр Накатані підтвердив продовження співпраці з міжнародною спільнотою для наближення миру в Україні. Японія передасть Україні машини Сил самооборони, як було оголошено у жовтні 2024, і продовжить прийом українських військових на лікування", - сказано в повідомленні у соцмережі Х.

 

Теги: #допомога #японія

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