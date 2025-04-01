У Литві знайшли тіло четвертого солдата США, зниклого під час військових навчань у Литві

У Литві знайшли тіло четвертого солдата США, зниклого під час військових навчань, повідомило командування армії США в Європі та Африці.

"Четвертий солдат армії США, приписаний до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії, був знайдений мертвим поблизу Пабраде, Литва, у другій половині дня 1 квітня", - йдеться у повідомленні командування на офіційному сайті.

Його особу не розголошуватимуть, поки про смерть чоловіка не повідомлять рідним.

Як повідомлялося, четверо військових зникли 25 березня на полігоні біля литовського міста Пабраде. За добу в болоті знайшли американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules, на якій вони пересувалися. 31 березня було знайдено тіла трьох військових.

Потерпілих шукали сотні рятувальників з армії США, Військово-морських сил США і Збройних сил Литви, Польщі, Естонії тощо.