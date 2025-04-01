Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025р

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розраховує на відкриття трьох перших переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз в першій половині 2025 року, і всіх шести кластерів до кінця року.

"Ми вже завершили двосторонній скринінг у межах трьох кластерів переговорів: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Ми очікуємо, що ці переговорні кластери будуть офіційно відкриті в найближчі місяці. Власне, ми сподіваємося, що це станеться в першій половині цього року", - сказав Шмигаль на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" у вівторок в Києві.

Премʼєр підкресли, що все ще розраховує, що у 2025 році будуть відкриті всі шість переговорних Кластерів.

"Ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Я впевнений, що для цієї мети немає реальних перешкод. Потрібні лише політична воля та спільна відданість наполегливій роботі. Ми наполегливо працюємо і сподіваюся, що протягом цього року це буде реалізовано. Україна до цього готова", - додав він.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.