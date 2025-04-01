УЗ відновила після кібератаки верифікацію через "Дія.Підпис" і інтеграцію з "Армія +"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) після масштабної кібератаки відновила верифікацію через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням УЗ у вівторок в Телеграм, також вже відновлена інтеграція з додатком "Армія+", що дозволило відновити функцію продажу квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

В УЗ нагадали, що вже відновили понад 90% пасажирських онлайн-сервісів. Незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки, ідеться в повідомленні.

В компанії уточнили, що планують відновити вантажні сервіси у першій декаді квітня. Поки цього не сталось, документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

Раніше повідомлялось, що голова правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.

В УЗ розповіли, що кібератака почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.