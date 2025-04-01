Європа повинна демонструвати таку ж швидкість, яку демонструє Україна протягом трьох років інтенсивної інтеграції до ЄС – Жовква

Європа повинна демонструвати таку ж швидкість, яку демонструє Україна протягом трьох років інтенсивної інтеграції до ЄС, оскільки досі не було наближення до початку процесу відкриття першого кластеру щодо перемовин України до вступу в ЄС, повідомив заступник керівника Офісу президент Ігор Жовква.

"З початку року пройшло три місяці, ми так і не наблизилися до початку процесу відкриття першого кластеру… Я скажу, що ви (Європа – ІФ-У) повинні демонструвати таку ж швидкість або принаймні половину тієї ж швидкості, яку демонструє Україна протягом усіх цих трьох з гаком років відкритої російської агресії, протягом усіх цих трьох з гаком років інтенсивної інтеграції України до ЄС", - сказав Жовква на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" у вівторок у Києві.

Він також наголосив на тому, що гарантії безпеки для України повинні слідувати за справедливим і всеосяжним миром, зокрема, це мають бути сильні українські збройні сили, які могли б мати таку саму або більшу кількість поставок зброї та боєприпасів з країн-членів Європейського Союзу.

Другим стовпом для гарантій безпеки має бути так звана данська модель.

"Українська військова промисловість зараз здатна бути не тільки одним з найкращих виробників в Європі, але коли Україна переможе, ми зможемо експортувати нашу продукцію не тільки в європейські країни. Але ті, хто зараз інвестує у виробничі лінії, будуть першими привілейованими клієнтами цього дуже важливого виробництва", - пояснив Жовква.

Окрім того, за його словами, одним з найсильніших стовпів європейської безпеки для України є членство в ЄС.

"Членство в ЄС має бути зафіксоване конкретною датою. Без цього процес справедливого і сталого миру не буде повноцінним", - додав заступник керівника ОП.