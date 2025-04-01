Інтерфакс-Україна

Події

15:59 01.04.2025

Сибіга: не може бути жодного повернення до звичного бізнесу з Росією, чи то мова йде про Nord Stream, чи про будь-які інші проєкти

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Сибіга: не може бути жодного повернення до звичного бізнесу з Росією, чи то мова йде про Nord Stream, чи про будь-які інші проєкти
Фото: https://mfa.gov.ua/

Ведення бізнесу з РФ – це вкладання грошей в російську воєнну машину, що є прямою загрозою безпеці та добробуту кожній європейській сім'ї, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми обговорюємо посилення санкційного тиску на Росію. Наголошую тим, хто досі має ілюзії щодо Росії: не може бути жодного повернення до старих часів, до звичного бізнесу з Росією, чи то мова йде про Nord Stream, чи про інші будь-які проєкти", - сказав він на спільній пресконференції з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

За словами Сибіги, "Москва – це екзистенційна загроза, будь-які бізнеси з Росією – це гроші в російську воєнну машину, а отже - пряма загроза безпеці та добробуту кожній європейській сім'ї".

Міністр окремо наголосив, що Україна сподівається на подальшу підтримку Німеччини в питанні повноцінного використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Крім того, глава МЗС окремо проговорили важливість притягнення російських злочинців до відповідальності, "про потребу конкретних ордерів, вироків, компенсацій". " Продовжуємо спільну працю на цьому напрямку", - сказав Сибіга.

Також він привітав Бербок із номінацією на посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

"Впевнений, що це чудова новина для України, для всіх держав-членів ООН, які цінують мир та безпеку", - зазначив він.

Теги: #nord_stream #сибіга

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