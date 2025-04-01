Понад 100 людей постраждали під час пожежі на газопроводі в Малайзії

Пожежа розгорілася у вівторок на газопроводі в передмісті Куала-Лумпура (Малайзія), понад 100 осіб постраждали, повідомляє Associated Press.

Пожежники продовжують боротьбу з вогнем, рятувальники проводять евакуацію жителів прилеглих районів.

У компанії Petronas, яка є оператором цього газопроводу, підтвердили повідомлення про пожежу і зазначили, що розташовані поблизу три газові станції тимчасово закриті як запобіжний захід. У компанії додали, що проводять розслідування, щоб встановити причини інциденту.