Інтерфакс-Україна

Події

14:36 01.04.2025

Понад 100 людей постраждали під час пожежі на газопроводі в Малайзії

1 хв читати

Пожежа розгорілася у вівторок на газопроводі в передмісті Куала-Лумпура (Малайзія), понад 100 осіб постраждали, повідомляє Associated Press.

Пожежники продовжують боротьбу з вогнем, рятувальники проводять евакуацію жителів прилеглих районів.

У компанії Petronas, яка є оператором цього газопроводу, підтвердили повідомлення про пожежу і зазначили, що розташовані поблизу три газові станції тимчасово закриті як запобіжний захід. У компанії додали, що проводять розслідування, щоб встановити причини інциденту.

Теги: #малайзія #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 31.03.2025
У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

05:56 31.03.2025
Нові удари БпЛА по Харкові спровокували пожежу - мер

Нові удари БпЛА по Харкові спровокували пожежу - мер

19:35 27.03.2025
У Харкові на пожежі у багатоповерхівці врятовано 5 дітей

У Харкові на пожежі у багатоповерхівці врятовано 5 дітей

21:43 26.03.2025
У Золочеві через атаку БпЛа двоє постраждалих, у Харкові виникла пожежа – обладміністрація

У Золочеві через атаку БпЛа двоє постраждалих, у Харкові виникла пожежа – обладміністрація

23:29 24.03.2025
В Ізюмі через масовану атаку російських БпЛА займання цивільної інфраструктури - Синєгубов

В Ізюмі через масовану атаку російських БпЛА займання цивільної інфраструктури - Синєгубов

00:19 24.03.2025
У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл – Федоров

У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл – Федоров

08:35 22.03.2025
Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

23:03 21.03.2025
Лондонський аеропорт Хітроу частково відновив свою роботу після повного знеструмлення – ЗМІ

Лондонський аеропорт Хітроу частково відновив свою роботу після повного знеструмлення – ЗМІ

22:23 21.03.2025
У Подільському районі Києва сталося загоряння через падіння уламків збитого дрона на дах будинку - ОВА

У Подільському районі Києва сталося загоряння через падіння уламків збитого дрона на дах будинку - ОВА

09:22 21.03.2025
Значні збої очікуються в роботі лондонського аеропорту Хітроу найближчими днями через пожежу на підстанції

Значні збої очікуються в роботі лондонського аеропорту Хітроу найближчими днями через пожежу на підстанції

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

Майже 3 тис працівників КМДА пройшли обов’язкову військову підготовку – мер

Кабмін погодив залучення EUR350 млн від БРРЄ та ЄІБ на житло для переселенців та інфраструктуру

Суд обрав запобіжний захід другому фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

БЕБ виявили порушення в понад 100 процедурах закупівель в Києві, лише у 19% випадків була реакція – військова адміністрація

Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних розширений на Нацгварію та ДПСУ

Мопедам та мотоциклам дозволено їздити смугою для руху маршрутних транспортних засобів

Припинено діяльність групи телешахраїв, які займалися "дистанційним цілительством" - прокуратура

В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

ДСНС : 10 людей, серед них 4 дітей, отруїлися чадним газом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА