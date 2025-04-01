Інтерфакс-Україна

Події

14:27 01.04.2025

Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних розширений на Нацгварію та ДПСУ

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Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних розширений на Нацгварію та ДПСУ

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок розширив дію проєкту можливості укладання короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян України віком до 25 років на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 11.02.2025 №153 "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану". Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України", - написав Мельничук у вівторок.

За його словами, до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях в районах ведення бойових дій на тимчасово окупованих РФ територіях України, територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора.

"Встановлено, що перелік штатних посад, на яких проходять військову службу громадяни України віком від 18 до 25 років затверджується Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил. Спрощено процедуру проходження медичного огляду громадянами України, зокрема, лікаря-психіатра", - повідомив представник Кабміна.

Теги: #кабмін #проєкт #контракти

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