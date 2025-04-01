Інтерфакс-Україна

Події

13:32 01.04.2025

ДСНС : 10 людей, серед них 4 дітей, отруїлися чадним газом

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ДСНС : 10 людей, серед них 4 дітей, отруїлися чадним газом

На Львівщині сьогодні вночі дві родини в Дрогобичі отруїлися чадним газом у своїх квартирах, повідомляє ДСНС України.

"У першому випадку госпіталізували до лікарні трьох осіб, серед яких дитина 2015 р.н. У другому – також троє людей, зокрема дитина 2011 р.н.

Вчора нещасний випадок стався у Городку. До лікарні потрапили двоє мешканців приватного будинку, серед них дитина 2008 р.н. А також на Дніпропетровщині, у місті Марганець – там чадним газом отруїлися двоє мешканців приватного будинку, з них дитина 2009 р.н.", - йдеться у повідомленні у телеграмі.

 

Теги: #отруєння #дснс

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