1 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1133 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1133 RUSSIAN AGRESSION

1 квітня в Україні відзначають День звільнення смт Бородянки від російських окупантів (2022). Територію всієї Макарівської громади звільнено від російських окупантів (2022).

У світі – Міжнародний день птахів, День дій проти сексуального насильства, День гармонії здоров’я, Міжнародний день фріволіте, День смішного читання, День сміху, День народження долара, День розчинної кави, День коньяку.

Православна церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської.

Міжнародний день птахів

Відзначається щорічно з 1906 р. від дня підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів. В Україні подію вперше відсвяткували в 1924 році.

Це найдавніше свято Календаря охорони довкілля, яке датується 1 квітня 1906 року, включене до програми ЮНЕСКО під розділом "Людина і біосфера". Сьогодні ж офіційно Днем птахів вважається Всесвітній день мігруючих птахів, який відзначають двічі протягом року - у травні та жовтні.

Також 1 квітня вшановують птахів, а в інших частинах світу День птахів святкують у різні дні, залежно від країни. Наприклад, Польща приєдналася до цієї конвенції у 1932 році. У Румунії святкування було популяризовано в міжвоєнний період, особливо під час правління Кароля II, в межах заходів організованих школами. За ініціативи Румунського орнітологічного товариства цей День птахів повернувся до календаря охорони довкілля з березня 1994 року.

День дій проти сексуального насильства

Квітень — це місяць, коли у світі активізується рух проти сексуального насильства. І особливе місце в цьому місяці займає День дій проти сексуального насильства (SAAM Day of Action). Це день, коли тисячі людей об’єднуються в єдиному посланні: ми проти насильства, ми за безпечні спільноти, ми говоримо вголос.

День гармонії здоров’я

Кожного року 1 квітня світ відзначає День гармонії здоров’я. Свято створене, щоб нагадати — справжнє здоров’я неможливе без внутрішньої рівноваги.

День обізнаності про вовчак

День обізнаності про вовчак – важлива щорічна подія, метою якої є підвищення обізнаності про це хронічне аутоімунне захворювання, відзначається 1 квітня.

Цей день також є платформою для пацієнтів, хворих на вовчак, для обміну досвідом і для дослідників, щоб обговорити останні досягнення в дослідженні хвороби.

День розчинної кави

1 квітня кожного року відзначається День розчинної кави. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації цього напою в 1938 році у Швейцарії. Хімік Макс Моргенталер працював над створенням розчинної кави цілих сім років.

День народження долара

Щорічно 1 квітня власний день народження відзначає долар, бо саме цього дня у 1778 році Олівер Поллок вигадав доларовий знак, взявши за зразок абревіатуру монети Іспанії

День смішного читання

День смішного читання покликаний відродити радість читання серед молодого покоління. В епоху, коли домінують цифрові розваги, цей день нагадує про те, що книги, особливо гумористичні, мають позачасовий шарм, здатний привабити навіть найнеохочіших читачів.

Міжнародний день фріволіте

Міжнародний день фріволіте відзначається щорічно 1 квітня, цей день є святом, присвяченим мистецтву створення витонченого мережива за допомогою вузлів і петель.

День сміху

Позитивне весняне свято. Назва говорить сама за себе — цей день має бути жартівливим та веселим. Однією з обов’язкових умов 1 квітня є дотепні розіграші. Їм піддаються друзі, колеги, родичі — всі, хто має почуття гумору та з ким приємно посміятися разом.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Платона Тимофійовича Бориспольця (1805-1880), українського художника, літографа;

160 років від дня народження Адольфа Зігмонді (Жигмонді) Ріхарда (1865-1929), австрійського та німецького хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1925);

150 років від дня народження Едгара Воллеса (Едґара Вейлса) (1875-1932), англійського письменника, драматурга, журналіста, кіносценариста, творця нового літературного жанру "трилер";

120 років від дня народження Еммануеля Муньє (1905-1950), французького філософа, засновника сучасного французького персоналізму;

120 років від дня народження Богдана Павловича Сарамаґи (1905-1975), українського композитора, диригента, режисера, скрипаля, педагога (США);

100 років від дня народження Стефанії Василівни Петраш-Січко (1925-1996), української громадської діячки, правозахисниці, учасниці національно-визвольного руху;

90 років від дня народження Вадима Дмитровича Крищенка (1935), українського поета-пісняра;

50 років від дня відкриття в Києві (1975) Державної бібліотеки України для юнацтва.

Ще цього дня:

1917 — у Києві відбулося Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України (дата за н.ст.);

1918 — Сформовані Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.);

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч;

1933 — Нацисти організували бойкот єврейських підприємств у відплату за "змову євреїв усього світу проти Німеччини";

1937 — Бірму відокремлено від Індії;

1946 — Сінгапур став британською коронною колонією; утворено Малайський Союз;

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple;

1979 — За результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою;

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО;

2016 — Наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна ".

Церковне свято:

Урочисте святкування пам’яті святої Марії Єгипетської відбувається у Православній Церкві в п’яту неділю Великого посту. Життя цієї святої було повне гріхів та розпусти, але під час подорожі до Єрусалима вона знайшла покаяння та звернула своє життя на шлях до Бога. Після цього вона прожила сім років у пустелі, викорінюючи зі свого серця всі пристрасті та виконуючи тяжкі покутні практики. Свята Марія Єгипетська є прикладом того, що ніколи не пізно звернутися до Бога та знайти шлях до покаяння.

Іменини: Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.