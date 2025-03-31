Інтерфакс-Україна

Події

17:11 31.03.2025

В Покровську лишається менше 2,4 тис жителів, у неділю поранені дві мешканки – міськадміністрація

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Дві жительки міста Покровськ Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів у неділю, у самому місті залишаються 2 тис 390 мешканців, повідомляється на сторінці Покровської міської військової адміністрації.

"Судячи зі зведень Генштабу, Покровський напрямок знову найгарячіший на лінії фронту. І міста нашої громади на собі це відчувають. У неділю ворог обстріляв Родинське, пошкоджено три багатоквартирних будинки. Декілька разів росіяни вгатили і по Покровську. Поранення отримали дві жінки", - повідомили у міськадміністрації.

Як повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 25 грудня 2024 року, у Покровську на той час лишалося 7,5 тис. людей, а евакуація дітей була повністю завершена. 5 березня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що в місті лишалося 3 тис. жителів.

Єдиний всеукраїнський перепис населення, що відбувався 2001 року, зафіксував у Покровську 69 тис. жителів. На початку жовтня 2014 року в місті залишалося 13 тис. людей, а у жовтні 2024го, коли почалася організована евакуація – 11,9 тис мешканців.

Теги: #покровськ #обстріли

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