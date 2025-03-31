Інтерфакс-Україна

Події

13:27 31.03.2025

Прохолодна погода утримається в Україні найближчими днями, в більшості областей невеликі дощі

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Прохолодна погода утримається в Україні найближчими днями, в більшості областей невеликі дощі

Невеликі дощі очікуються у більшості областей України у вівторок, 1 квітня, вдень у північних областях помірні дощі, лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, у південній та південно-східній частині 13-18°.

В Києві 1 квітня вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 1 квітня найвища температура була 24,6° тепла в 2024р., а найнижча 8,7° мороза в 1931р.

У середу, 2 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні та сході країни 13-18°.

В Києві 2 квітня невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.

Теги: #квітень #прогноз_погоди

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