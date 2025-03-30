Заступники міністра оборони обговорили з делегацією ЄП посилення оборонних спроможностей України

Заступники міністра оборони України Сергій Боєв та Катерина Черногоренко у межах першого міжнародного форуму Space for Ukraine провели переговори з делегацією Європейського парламенту, повідомила пресслужба Міноборони.

До складу європейської делегації увійшли депутати Європарламенту Ріго Террас та Лючія Яр, а також голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Боєв наголосив, що агресивні плани Росії залишаються незмінними та вимагають консолідованої відповіді від європейських партнерів.

"Кожен голос на нашу підтримку важливий. Ми нарощуємо власне виробництво зброї, однак потребуємо допомоги за низкою важливих напрямів. Це протиповітряна оборона, далекобійна зброя, боєприпаси", — зазначив Боєв.

Сторони проаналізували шляхи посилення оборонних спроможностей України, а також спільні ініціативи у сфері безпекових технологій. Крім того, обговорили напрями спрямування нової допомоги з доходів від заморожених російських активів, зокрема на розвиток українського ОПК.