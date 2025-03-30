30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 1131 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1131 RUSSIAN AGRESSION
30 березня відзначають Міжнародний день за світ без відходів, Всесвітній день ідлі, Всесвітній день біполярного розладу, День прогулянки в парку, День олівця, Перехід на літній час.
Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Івана Ліствичника.
У мусульман – Рамазан-байрам.
Міжнародний день за світ без відходів
Щорічна подія, яка відзначається 30 березня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 77 / 161, з метою підвищення обізнаності про важливість скорочення відходів та переходу до циклічної економіки. Цей день підкреслює необхідність покращення управління відходами та сприяє сталому споживанню і виробництву.
Всесвітній день ідлі
Всесвітній день ідлі, що відзначається 30 березня кожного року, є святом страви, яка не знає кордонів, одному з найулюбленіших продуктів для сніданку не лише в Південній Індії, а й в усьому світі.
Всесвітній день біполярного розладу
Всесвітній день біполярного розладу відзначається щорічно саме 30 березня, в день народження Вінсента Ван Гога, у якого посмертно діагностували біполярний розлад. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про біполярні розлади та усуненню соціальної стигми, сприянню глобальному розумінню цього стану.
День прогулянки в парку
День прогулянки в парку - неофіційне свято, присвячене возз’єднанню людини та природи. Ходьба пішки є чудовим способом підтримувати хорошу фізичну форму, не докладаючи особливих зусиль. Крім того, прогулянки на свіжому повітрі спонукають уважніше прислухатися до власних думок та поговорити сам на сам із собою. В Америці це свято є дуже популярним – люди одягають зручне взуття, беруть друга та йдуть у найближчий парк. У США нараховують близько 423 національних парків на відкритому повітрі.
День олівця
День олівця заведено відзначати щорічно 30 березня. Саме це число у 1889 році вважалося днем народження писемного інструменту.
Перехід на літній час
Щорічно навесні українці переводять свої годинники на годину вперед. В Україні дата встановлення літнього часу припадає на останні вихідні березня.
Цього дня народилися:
125 років від дня народження Леся Гомона (Гомін) (Олександр Дмитрович Королевич) (1900–1958), українського письменника, фольклориста, журналіста;
100 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак (1925–2012), української письменниці, драматургині, перекладачки, критикині (США); за іншими даними народилася 25.03.1925 р.
Ще цього дня:
1990 - Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР;
1991 - Кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і посів престол Верховних архієпископів Львівських;
1992 - Суд міста Портленд (США) виніс рішення, яке зобов'язувало компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США родині померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо";
1995 - Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;
1998 - Німецький автогігант BMW купив британську компанію Rolls-Royce за $570 млн;
2014 - У Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — х…ло!).
Церковне свято:
Святого преподобного Івана Ліствичника
Цього дня православна церква відзначає пам'ять Івана Ліствичника - християнського богослова і філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у 6-7 століттях. Іван є автором "Ліствиці" (від старослов'янського "сходи") - свого роду керівництва до морального самовдосконалення. У своєму творі Іван представив 30 чеснот у вигляді сходинок, якими християнин повинен сходити до ідеалу.
Рамазан-байрам
Рамазан-байрам – значуще релігійне свято, яке відзначають мусульмани всього світу. Подія знаменує кінець Рамадану, місяця посту, молитви та роздумів. Свято розговіння ще має назви Ураза-байрам, Ораза-байрам. У 2025 році Рамазан-байрам відзначається з вечора неділі, 30 березня до понеділка 31 березня.
Дата Рамазан-байраму щороку змінюється відповідно до ісламського місячного календаря. Свято зазвичай відзначається протягом трьох днів і є часом, коли родини та друзі збираються разом, обмінюються подарунками, їдять і святкують закінчення періоду духовних роздумів і очищення.
Іменини: Іван, Захар.