Інтерфакс-Україна

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07:06 30.03.2025

30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1131 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1131 RUSSIAN AGRESSION

30 березня відзначають Міжнародний день за світ без відходів, Всесвітній день ідлі, Всесвітній день біполярного розладу, День прогулянки в парку, День олівця, Перехід на літній час.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Івана Ліствичника.

У мусульман – Рамазан-байрам.

Міжнародний день за світ без відходів

Щорічна подія, яка відзначається 30 березня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 77 / 161, з метою підвищення обізнаності про важливість скорочення відходів та переходу до циклічної економіки. Цей день підкреслює необхідність покращення управління відходами та сприяє сталому споживанню і виробництву.

Всесвітній день ідлі

Всесвітній день ідлі, що відзначається 30 березня кожного року, є святом страви, яка не знає кордонів, одному з найулюбленіших продуктів для сніданку не лише в Південній Індії, а й в усьому світі.

Всесвітній день біполярного розладу

Всесвітній день біполярного розладу відзначається щорічно саме 30 березня, в день народження Вінсента Ван Гога, у якого посмертно діагностували біполярний розлад. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про біполярні розлади та усуненню соціальної стигми, сприянню глобальному розумінню цього стану.

День прогулянки в парку

День прогулянки в парку - неофіційне свято, присвячене возз’єднанню людини та природи. Ходьба пішки є чудовим способом підтримувати хорошу фізичну форму, не докладаючи особливих зусиль. Крім того, прогулянки на свіжому повітрі спонукають уважніше прислухатися до власних думок та поговорити сам на сам із собою. В Америці це свято є дуже популярним – люди одягають зручне взуття, беруть друга та йдуть у найближчий парк. У США нараховують близько 423 національних парків на відкритому повітрі.

День олівця

День олівця заведено відзначати щорічно 30 березня. Саме це число у 1889 році вважалося днем народження писемного інструменту.

Перехід на літній час

Щорічно навесні українці переводять свої годинники на годину вперед. В Україні дата встановлення літнього часу припадає на останні вихідні березня.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Леся Гомона (Гомін) (Олександр Дмитрович Королевич) (1900–1958), українського письменника, фольклориста, журналіста;

100 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак (1925–2012), української письменниці, драматургині, перекладачки, критикині (США); за іншими даними народилася 25.03.1925 р.

Ще цього дня:

1990 - Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР;

1991 - Кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і посів престол Верховних архієпископів Львівських;

1992 - Суд міста Портленд (США) виніс рішення, яке зобов'язувало компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США родині померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо";

1995 - Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;

1998 - Німецький автогігант BMW купив британську компанію Rolls-Royce за $570 млн;

2014 - У Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — х…ло!).

Церковне свято:

Святого преподобного Івана Ліствичника

Цього дня православна церква відзначає пам'ять Івана Ліствичника - християнського богослова і філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у 6-7 століттях. Іван є автором "Ліствиці" (від старослов'янського "сходи") - свого роду керівництва до морального самовдосконалення. У своєму творі Іван представив 30 чеснот у вигляді сходинок, якими християнин повинен сходити до ідеалу.

Рамазан-байрам

Рамазан-байрам – значуще релігійне свято, яке відзначають мусульмани всього світу. Подія знаменує кінець Рамадану, місяця посту, молитви та роздумів. Свято розговіння ще має назви Ураза-байрам, Ораза-байрам. У 2025 році Рамазан-байрам відзначається з вечора неділі, 30 березня до понеділка 31 березня.

Дата Рамазан-байраму щороку змінюється відповідно до ісламського місячного календаря. Свято зазвичай відзначається протягом трьох днів і є часом, коли родини та друзі збираються разом, обмінюються подарунками, їдять і святкують закінчення періоду духовних роздумів і очищення.

Іменини: Іван, Захар.

 

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