Трамп і Стубб говорили про Україну за партією в гольф

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Donald Trump Truth Social, що вдало зіграв партію в гольф в парі з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Стубб зі свого боку також опублікував на платформі X пост про перебування в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в суботу і супроводив його фотографією.

Щоправда розповіді обох лідерів суттєво різняться.

"Я зустрівся з Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в суботу, 29 березня. Під час візиту ми обговорили відносини між Фінляндією та США, а також поточні питання зовнішньої політики, включаючи Україну", - написав Стубб на платформі X.

У реляції Трампа про Україну згадки немає."Щойно зіграв партію в гольф з Александром Стуббом, президентом Фінляндії. Він дуже хороший гравець, і ми виграли чоловічий турнір з гольфу для членів і гостей в Міжнародному гольф-клубі Трампа… Президент Стубб і я з нетерпінням чекаємо на зміцнення партнерства між Сполученими Штатами і Фінляндією, що включає в себе закупівлю і розробку великої кількості криголамів, які вкрай необхідні США, забезпечуючи мир і міжнародну безпеку для наших країн і всього світу", - написав Трамп.

"Президент Стубб сказав мені, що Сполучені Штати сильні, і що вони знову повернулися. Я ЗГОДЕН!" – так закінчив свій пост американський президент.

Як повідомлялося президент України Володимир Зеленський відвідав 19 березня Фінляндію з візитом, результатом якого стали переговори про налагодження співпраці між оборонно-промисловими компаніями обох країн. Окрім того Александр Стубб відомий чіткою проукраїнською позицією в питаннях досягнення сталого й справедливого миру і, водночас, позитивно оцінює діяльність Дональда Трампа, позиція якого щодо європейської безпеки спонукала Європу активізуватися. Також Стубб вважає, що Європейський Союз має створити команду переговорників, та, ймовірно, ЄС знадобиться спеціальний посланник по Україні.

Джерело: https://x.com/alexstubb/status/1906097624593162723

https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1906097680633446491