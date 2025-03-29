Інтерфакс-Україна

Події

23:30 29.03.2025

Вже двоє загиблих у Харкові, а кількість постраждалих зросла до 27, - мер

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У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих через вечірню масовану атаку ворожих БпЛА, станом на 23:19 їх вже 27.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, триває пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі міста.

За кілька хвилин він додав, що кількість загиблих теж збільшилася.

"На жаль, вже двоє загиблих. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини",- написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2273

https://t.me/ihor_terekhov/2274

Теги: #харків #жертви #атака #бпла

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