Вже двоє загиблих у Харкові, а кількість постраждалих зросла до 27, - мер

У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих через вечірню масовану атаку ворожих БпЛА, станом на 23:19 їх вже 27.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, триває пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі міста.

За кілька хвилин він додав, що кількість загиблих теж збільшилася.

"На жаль, вже двоє загиблих. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини",- написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2273

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