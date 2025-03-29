Інтерфакс-Україна

Події

15:48 29.03.2025

Через ворожий обстріл Борової Харківської області постраждала одна людина – прокуратура

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Через ворожий обстріл Борової Харківської області постраждала одна людина – прокуратура
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv/22148

У суботу, близько 9:40, російські військові обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 29 березня близько 9:40 російські військові здійснили обстріл с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та багатоповерхівку. Отримав поранення 74-річний чоловік. Попередньо встановлено, що війська рф били по населеному пункту з РСЗВ", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

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