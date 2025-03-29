Підсумки опалювального сезону: 95,4% житлових будинків та майже 100% закладів освіти та медицини були з теплом

В опалювальному сезоні, що добігає кінця, тепло отримували 95,4% житлових будинків, майже 100% закладів освіти та медицини, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Постійні атаки по енергосистемі, аварійні ситуації, складна погодна динаміка. Але нам вдалося забезпечити стабільне теплопостачання у більшості регіонів. У середньому тепло отримували 95,4% житлових будинків, майже 100% закладів освіти та медицини. Це результат чіткої координації між урядом, комунальними службами, місцевою владою та енергетичними підприємствами", - написав він у телеграм за підсумками засідання Штабу по опалювальному сезону, участь у якому взяли представники профільних Міністерств, очільники обласних військових адміністрацій, керівники громад та енергетичних компаній.

За даними Кулеби, цієї зими в регіонах запрацювали 148 когенераційних установок із додатковою потужністю 110,9 МВт та 84 модульні котельні загальною потужністю 156,9 МВт. У 2025 році планується встановити ще понад 330 когенераційних установок і 200 модульних котелень.

Він зазначив, що вже зараз почали підготовку до наступної зими. "Окрема увага місту Кривий Ріг, де мають модернізувати тепломережі, впровадити нову схему теплопостачання та встановити нове обладнання", - додав Кулеба.