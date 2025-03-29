"Укрзалізниця" стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків

АТ "Укрзаліниця" (УЗ) стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків і повернула в застосунок планування подорожей з пересадками.

"Онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків працюють стабільно. Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал", - йдеться в повідомленні УЗ в телеграмі у суботу.

Як зазначається у повідомленні, у мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів.

"Черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом", - повідомили в УЗ.

Як відомо, у п'ятницю онлайн-продаж квитків УЗ працював з перебоями через значне навантаження. Напередодні, у четвер о 6-й ранку УЗ повідомила, що за 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки атаки на ключові операційні системи залізниці їх вдалося частково відновити. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб, уточнили тоді в компанії.

Масштабний серверний збій, про який вперше було заявлено о 8:14 ранку 23 березня, стався через таргетовану кібератаку.