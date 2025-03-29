Інтерфакс-Україна

Події

10:19 29.03.2025

Ворог збільшив щільність авіабомбардувань Курської області у п'ятницю, площа контролю за добу не змінилась

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Ворог збільшив щільність авіабомбардувань Курської області у п'ятницю, площа контролю за добу не змінилась
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в суботу у Facebook не показує на мапі зміни площі українського контролю над Суджанським районом Курської області, натомість повідомляє про збільшення кількості авіаційних ударів ворога по власній території.

"Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників", - йдеться у зведенні.

Позаминулої доби ворог завдав по Курській області 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили у четвер 18 штурмових дій загарбників.

При цьому Генштаб вказав п’ять напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ та жодного через державний кордон з Курської по Сумській області в напрямку села Басівка, тоді як у зведенні за минулу добу повідомлялося про чотири та три відповідно.

Ресурс Deepstate на своїх мапах показує, що площа під контролем українських військ в Курській області не змінилася за добу і лишається на рівні 77,43 кв км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також лишається 64,49 кв км, а площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км. без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Білгородської області РФ, про яку вперше повідомили три дні тому, не змінилася і складає 13,08 кв км, включає села Попівка і частково Демидівка.

Генеральний штаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Натомість американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських військ у Курській області напрямку с.Гуєво, про що Генштаб ЗСУ повідомляв на своїх мапах у минулі дні, але захоплення ними с.Гоголівка, про яке повідомлялося у минулих зведеннях Інституту, зараз не підтверджує.

ISW з посиланням на геолокаційні кадри повідомляє, що 28 березня українські війська просунулися у східну частину с.Попівка Бєлгородської області.

Теги: #курська_область #фронт #генштаб

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