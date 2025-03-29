Інтерфакс-Україна

Події

10:01 29.03.2025

Мер Львова Садовий задекларував 869,6 тис. грн, а дружина 13,4 млн грн доходів за 2024 рік

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Мер Львова Садовий задекларував 869,6 тис. грн, а дружина 13,4 млн грн доходів за 2024 рік

Міський голова Львова Андрій Садовий вказав 869 тис. 575 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата становила весь його дохід - 869 575 грн, а дружина, син і теща задекларували 13 436 646 грн доходів.

Крім того, він вказав в декларації 14,4 тис. грн на банківських рахунках, а родина - 5,1 млн грн і 1,1 тис. євро на банківських рахунках, 870 тис. грн і $70 тис. готівкою.

Згідно декларації Садовий не має ні нерухомості, ні автомобіля, а дружина володіє двома земельними ділянками (702 і 301 кв. м) і житловим будинком (660 кв. м) у Львові, орендує у Львівської міської ради ділянку (43 кв. м), а також має два автомобілі - Skoda Kodiaq 2017 року випуску і Mercedes-Benz V300 2021 року випуску.

Крім того, у дружини є 17 089 акцій ПАТ "Телерадіокомпанія Люкс" і 1 750 акцій ПАТ "Радіокомпанія Люкс", а також вона є кінцевим бенефіціаром у ТОВ "Контакт-Інформ", ПАТ "Радіокомпанія Люкс", ПП "Вісма-Радіо-ТБ", ТОВ "Телерадіокомпанія Белком", ДП "Телевізійна та радіомовна компанія Люкс", ТОВ "Телерадіокомпанія Світ", ПАТ "Телерадіокомпанія Люкс", ТОВ "Телерадіокомпанія Радіо великих доріг", ТОВ "Радіо Континент", ТОВ "Захід.нет", ТОВ "Радіомовна компанія Армянське Радіо-Україна", ПП "Телерадіоорганізація Софія", ТОВ "Телерадіокомпанія "Галактика-плюс" і ТОВ "Телерадіокомпанія Європа Мікс".

Серед іншого, Садовий має у власності авторське право на знак "Самопоміч".

Як повідомлялося, Садовий задекларував 829,4 тис. грн доходів за 2023 рік.

Теги: #садовий #доходи #декларація

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