29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1130 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1130 RUSSIAN AGRESSION

29 березня відзначають Міжнародний день русалки, День підтримки жінок-мисткинь, День обізнаності про оніхектомію, День зарплати наперед, Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли.

Православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Марка і Кирила.

Міжнародний день русалки

29 березня, з 2018 року, відзначається незвичайне свято, присвячене казковим істотам, - Міжнародний день русалки.

Русалки - це не тільки "плід уяви" і казковий персонаж. Згідно з описами та літописами, подібних істот зустрічали моряки в різних водоймах землі. І хоча описи їхні різняться, але завжди це були незвичайні й загадкові істоти у вигляді дівчат із розпущеним волоссям. До речі, саме розпущене волосся надавало її господині містичного образу. Адже за старих часів ходити з розпущеним волоссям поза домом жодна вихована дівчина чи жінка не могла - це вважалося непристойним.

Прихильниками того, що русалки - це реальні істоти, виступали в різні роки і деякі вчені. Наприклад, морський біолог Алістер Гарді в середині 20 століття висунув версію про те, що на певному етапі розвитку людини її пращури мешкали у воді. Тому деякі з них цілком могли там і залишитися, і донині живуть на просторах світового океану.

День підтримки жінок-мисткинь

День підтримки жінок-мисткинь або SWAN Day (Support Women Artists Now Day) відзначається щороку в останню суботу березня, це щорічна міжнародна ініціатива, спрямована на демонстрацію сили та різноманітності жіночої творчості.

День обізнаності про оніхектомію

День обізнаності про оніхектомію (Declaw Awareness Day) є важливим нагадуванням про етичні, медичні та поведінкові наслідки видалення кігтів у котів.

День зарплати наперед

День зарплати наперед - це потужна ініціатива, яка виходить за межі простих актів доброти, перетворюючись на глобальний рух, спрямований на створення позитивних змін і сприяння культурі підтримки та взаєморозуміння. Подія відзначається щорічно 29 березня.

Всесвітній день фортепіано

Щороку, 29 березня, Всесвітній день фортепіано об’єднує прихильників цього музичного інструменту по всьому світу. Серед завдань цього свята – звернути увагу на красу звучання фортепіано та заохотити музикантів різного віку та різного рівня та здібностей грати у громадських приміщеннях.

День народження Кока-коли

Щорічно 29 березня власний день народження святкує популярний газований напій – Кока-кола, бо саме цього дня у 1886 році американський фармацевт Джон Пембертон приготував напій з листям коки як ліки проти головного болю.

Цього дня народилися:

100 років від дня народження Олександри Петрівни Полковникової (1925–2001), української вченої-селекціонерки в галузі вівчарства;

70 років від дня народження Леоніда Авакумовича Гопанчука (1955–2013), українського художника.

Ще цього дня:

1910 - У Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром;

1933 - Після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні;

1967 - Арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва;

1974 - Китайські фермери поблизу Сіаню виявили поховання імператора III ст. до н. е. Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію;

1982 - Парламент Сполученого Королівства припинив свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду;

1991 - У Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак);

1998 - У Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд;

2004 - В Україні створили Громадянську кампанію "Пора!";

2004 - Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили в НАТО;

2014 - В Англії й Уельсі зареєстровано перший одностатевий шлюб;

2022 - Росіяни завдали ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА, загинуло 37 людей, ще понад 36 зазнало поранень.

Церковне свято:

29 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Марка. Він був єпископом в Сирії у IV столітті.

У ті часи імператором був Костянтин Великий, який підтримував християнство. З дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів, розбивши ідолів. Іновірці розлютилися на святого. А тому, коли на престол зійшов імператор Юліан Відступник, почали вимагати, щоб Марк за свої кошти відбудував їхні капища. Преподобний відмовився. Тоді його схопили, довго катували, різавши тіло ножами. Стійко виніс святий всі муки і помер кількома роками пізніше.

Також сьогодні вшановують пам'ять святого мученика диякона Кирила, який за царювання рівноапостольного Костянтина Великого знищив багато ідолів у місті Іліополі. За це він був убитий при Юліані Відступнику. Язичники розсікли його тіло і, як дикі звірі, кусали його, за що Господь покарав мучителів сліпотою, виразками і іншими страшними хворобами.

В цей же час в палестинських містах Аскалоні та Газі язичники замучили багатьох християн - священиків, а також жінок і дів, які присвятили себе Богу. Мучителі розсікали їх тіла, обсипали ячменем і кидали на розтерзання свиням. За страшні муки святі мученики отримали переможні вінці в Царстві Небесному, а мучителі справедливу заплату - вічну муку в пеклі.

Іменини: Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.