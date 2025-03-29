Інтерфакс-Україна

Події

06:47 29.03.2025

Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

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Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

Четверо загиблих і 21 поранений внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Дніпрі, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

"Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки", - йдеться в повідомленні служби.

Займання ліквідовані. До робіт було залучено понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

 

Теги: #дніпро #жертви #атака #бпла

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