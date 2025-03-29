Компанія-розробник штучного інтелекту, яка належить Ілону Маску придбала його ж соцмережу X

Мультимільярдер Ілон Маск повідомив, що його компанія-розробник штучного інтелекту xAI придбала платформу X, що також належить Маску. Вартість заснованої два роки тому xAI становить, за словами Маска $80 млрд. X – в оборудці придбання оцінено у $33 млрд.

"Майбутнє xAI та X взаємопов'язане. Сьогодні ми офіційно робимо крок до об'єднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднуючи передові можливості та досвід xAI у сфері ШІ з величезним охопленням X", - написав Маск на платформі X у п'ятницю, зазначивши, що зараз активними користувачами цієї соцмережі є понад 600 мільйонів людей.

"Це дозволить нам створити платформу, яка не просто відображає світ, але й активно прискорює прогрес людства", - заявив Маск.

Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці 2022 року в рамках угоди, яка включала борг, і запустив xAI наступного року, витративши мільярди доларів на чіпи Nvidia для цього підприємства.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1905731750275510312