Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

Вже четверо загиблих і 19 поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Дніпрі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Виникли пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО. Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. Кількість постраждалих збільшилась до 19", - повідомив Лисак.

Також за його інформацією ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них були збиті.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20421

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20422