Інтерфакс-Україна

Події

23:11 28.03.2025

Четверо цивільних поранено внаслідок атаки ворожих БпЛА на Дніпро - ОВА

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Четверо цивільних зазнали поранень внаслідок атаки російських дронів на Дніпро, повідомляє станом на 22:34 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", - йдеться в повідомленні Лисака.

У повідомленнях інших телеграм-каналів йдеться, що руйнування й пожежі зазнав комплекс "Бартоломео".

"У центрі Дніпра російський безпілотник вдарив по готельно-ресторанному комплексу. Це російська версія миру?" – написав на платформі X блогер-мільйонник Ігор Лаченков.

Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA/20416

https://x.com/igorlachenkov/status/1905712681837072407

Теги: #дніпро #постраждалі #атака #бпла

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