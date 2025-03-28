Четверо цивільних поранено внаслідок атаки ворожих БпЛА на Дніпро - ОВА

Четверо цивільних зазнали поранень внаслідок атаки російських дронів на Дніпро, повідомляє станом на 22:34 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", - йдеться в повідомленні Лисака.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20416