Інтерфакс-Україна

Події

13:11 28.03.2025

Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

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Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

Туреччина готова надати будь-яку підтримку для досягнення стійкого миру в Україні, зокрема щодо організації мирних переговорів, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним у п'ятницю.

За повідомленням агентства "Анадолу", Ердоган назвав кроки щодо гарантування безпеки комерційного судноплавства в Чорному морі сприятливими для просування мирного процесу й заявив, що Туреччина продовжить свої зусилля, щоб не допустити "перетворення Чорного моря на зону конфлікту".

Теги: #майданчик #переговори #туреччина

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