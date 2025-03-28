Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

Туреччина готова надати будь-яку підтримку для досягнення стійкого миру в Україні, зокрема щодо організації мирних переговорів, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним у п'ятницю.

За повідомленням агентства "Анадолу", Ердоган назвав кроки щодо гарантування безпеки комерційного судноплавства в Чорному морі сприятливими для просування мирного процесу й заявив, що Туреччина продовжить свої зусилля, щоб не допустити "перетворення Чорного моря на зону конфлікту".