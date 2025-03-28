Інтерфакс-Україна

Події

11:35 28.03.2025

"Лісову мафію" викрито на Волині

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"Лісову мафію" викрито на Волині
Фото: https://t.me/DBRgovua/5473

Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з іншими правоохоронними органами викрили злочинну організацію, яка впродовж 2024 року здійснювала незаконну вирубку лісу на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України", повідомляє відомство.

"Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з ДВБ Нацполіції, ГУНП у Волинській області, СБУ та Департаментом безпеки ДП "Ліси України" викрили злочинну організацію, яка впродовж 2024 року здійснювала незаконну вирубку лісу на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України"", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у п'ятницю.

Організатором злочинної схеми виявився місцевий підприємець, який долучив до "справи" 15 людей. До складу угруповання входили шість службових осіб Камінь-Каширського лісового господарства, один співробітник ДСНС, а також підприємці та перевізники.

Зловмисники вирубували найцінніші породи дерев, багаторазово використовуючи один і той самий лісорубний квиток та транспортні накладні. Для приховування злочину учасники угруповання ретельно маскували сліди незаконної вирубки: викорчовували та спалювали пні, засипали місця зрубу землею.

Теги: #волинь #ліси #дбр

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