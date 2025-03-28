МАГАТЕ запросила доступ для перевірки інформації про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

МАГАТЕ має інформацію про повідомлення про ймовірний розлив палива, що зберігається на складах для дизель-генераторів окупованої Росією Запорізької АЕС, агентство запросило доступ до паливних баків, щоб самостійно оцінити ситуацію з перших рук, йдеться у релізі на сайті МАГАТЕ в ніч на п’ятницю.

Згідно із ним, на запитання щодо звіту в ЗАЕС команді МАГАТЕ відповіли, що він начебто "фейковий" і що таких витоків із паливних баків майданчика не виявлено, а запасів палива на складах достатньо мінімум для десяти днів роботи дизель-генераторів.

В той же час інформація щодо задоволення окупаційною владою запиту МАГАТЕ про самостійну оцінку ситуації з дизель-генераторами чи відмови такому запиту поки відсутня.

Як повідомлялося, Україна 26 березня звернулася до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на Запорізькій АЕС і оцінити наслідки можливої аварії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Зазначається також, що протягом останнього тижня команда МАГАТЕ провела обхід гідротехнічних споруд майданчика та будівлі реактора блоку 4, де помітила сліди висохлої борної кислоти в деяких приміщеннях, а також дефектне ущільнення на насосі.

Групу МАГАТЕ повідомили на сайті, що розподільний пункт 330 кіловольт (кВ) сусідньої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС) був повторно підключений до розподільчого пристрою 750 кВ ЗАЕС минулої п’ятниці, приблизно через півтора місяці після того, як з’єднання було розірвано внаслідок пошкодження розподільного пристрою ЗТЕС, який тепер знову може функціонувати як альтернативний спосіб забезпечення резервного живлення ЗАЕС.

Групи МАГАТЕ, розміщені на інших ядерних об’єктах в Україні, продовжили моніторинг стану відповідних об’єктів – Хмельницької, Рівненської та Південно-Української АЕС та Чорнобильської АЕС.

На Хмельницькому майданчику одна лінія 750 кВ була відключена на вимогу оператора мережі 21 березня і підключена того ж вечора, поки тривають роботи з перезарядки на одному з реакторних блоків. На Рівненській АЕС один блок реактора зупинено для планової перезарядки. Групу МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС повідомили, що на майданчику було відремонтовано насос, що протікає, і енергоблок 1 відтоді повернувся до номінальної повної потужності.

На Чорнобильському майданчику пожежа спричинила аварійне відключення однієї лінії 330 кВ, яка забезпечує зовнішнє електропостачання АЕС. Його знову ввімкнули після того, як ДСНС ліквідували пожежу.

Команди на всіх чотирьох об’єктах повідомили, що минулого тижня чули повітряні нальоти. У Чорнобилі групу МАГАТЕ повідомили, що ввечері 21 березня за 3 км від місця аварії був виявлений дрон. Приблизно в той же час команда почула гучний вибух, а також стала свідком літаючого дрона.

Джерело: www.iaea.org