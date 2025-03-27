Інтерфакс-Україна

Події

21:19 27.03.2025

У селі Комиші Сумської області троє загиблих у пожежі, серед них дитина – ДСНС

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У селі Комиші Сумської області троє загиблих у пожежі, серед них дитина – ДСНС

Троє жителів села Комиші Охтирського району Сумської області загинули внаслідок пожежі в житловому будинку, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій в четвер ввечері.

"27 березня о 16:45 в селі Комиші Охтирського району загорівся житловий будинок. На місці виявлено тіла двох загиблих. Ще двоє постраждалих, включаючи 4-річну дитину, були госпіталізовані. На жаль, дитину врятувати не вдалося. Пожежу ліквідували о 17:32", - йдеться в повідомленні.

Причини загоряння встановлюються.

Комиші знаходяться біля адміністративного кордону з Полтавською областю у 60км від державного кордону з РФ.

 

Теги: #сумська_область #жертви #пожежі

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