Інтерфакс-Україна

Події

20:55 27.03.2025

Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

2 хв читати
Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

Після саміту "Коаліції охочих" в четвер у Парижі голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн озвучила свої "три основні висновки" за підсумками зустрічі.

Перший, за її словами, полягає в тому, що "військові потреби України мають бути задоволені, але також і фінансові потреби".

"І тут я можу сказати, що ми виділимо частину Євросоюзу з кредитів G7 для України", - повідомила глава ЄК.

Другим висновком вона назвала продовження тиску на Росію. "Було абсолютно зрозуміло, що санкції залишаються чинними. Те, чого ми хочемо - це справедлива і міцна мирна угода", - заявила фон дер Ляєн.

"І третій основний висновок стосувався довгострокової підтримки України та нашої власної європейської оборонної позиції. Тут, звісно, вирішальне значення має план Readiness 2030 (колишня назва ReArm Europe – ІФ-У). Він передбачає до 800 млрд євро для інвестицій держав-членів в оборону. А це означає, наприклад, спільні закупівлі з Україною в Європейському Союзі, але також і в українській оборонній промисловості. Це зміцнює оборонно-промислову базу України", - пояснила голова ЄК.

Фон дер Ляєн додала: "І, звісно, нам також потрібна надійна позиція стримування та оборони в Європейському союзі. І тому ми маємо розвивати і власну оборонно-промислову базу".

Саміт "Коаліції охочих" збирався з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. На ньому було представлено близько 30 країн, які обговорювали гарантії безпеки для України після завершення конфлікту. Йшлося також про можливе розміщення в Україні міжнародного миротворчого контингенту.

Теги: #ляєн #саміт #париж #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 27.03.2025
Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США

Єврокомісія запевняє в готовності відповісти на торговельні тарифи США

19:06 27.03.2025
ЄС виділить EUR44 млн на підтримку громадянського суспільства України

ЄС виділить EUR44 млн на підтримку громадянського суспільства України

18:26 27.03.2025
Зеленський про результати саміту в Парижі: ми не збираємось здавати свої землі і незалежність, для Путіна це поганий сигнал

Зеленський про результати саміту в Парижі: ми не збираємось здавати свої землі і незалежність, для Путіна це поганий сигнал

15:16 27.03.2025
У Парижі закінчився саміт Коаліції охочих – ЗМІ

У Парижі закінчився саміт Коаліції охочих – ЗМІ

14:27 27.03.2025
Позиція Брюсселя щодо санкцій для РФ незмінна: щоб їх скасувати чи змінити, російські війська мають бути виведені з усієї України

Позиція Брюсселя щодо санкцій для РФ незмінна: щоб їх скасувати чи змінити, російські війська мають бути виведені з усієї України

12:35 27.03.2025
У Парижі розпочався саміт Коаліції охочих

У Парижі розпочався саміт Коаліції охочих

12:26 27.03.2025
Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

21:27 26.03.2025
Зеленський: Нхто не хоче затягувати в війну ту чи іншу країну, контингент необхідний передусім для контролю

Зеленський: Нхто не хоче затягувати в війну ту чи іншу країну, контингент необхідний передусім для контролю

19:44 25.03.2025
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

17:13 25.03.2025
ЄС і ПРООН передали Україні 16 швидких для посилення екстреної медицини

ЄС і ПРООН передали Україні 16 швидких для посилення екстреної медицини

ВАЖЛИВЕ

РФ порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики під час нічного обстрілу Херсона, будемо чекати на реакцію США – Зеленський

"Морське перемир’я" стосується всіх українських портів чорноморського регіону, про відновлення "зернової ініціативи" домовленості не було - МЗС

Зеленський: я не боюсь жодного формату перемовин, але Путін до прямих переговорів не готовий

Україна ще не обговорювала з США, що ті зможуть дати для гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про результати саміту в Парижі: ми не збираємось здавати свої землі і незалежність, для Путіна це поганий сигнал

ОСТАННЄ

Короля Великобританії було госпіталізовано через побічні ефекти лікування раку – ЗМІ

Радник президента України закликав Путіна "задіяти мозок", щоб усвідомити шляхи до миру

МАГАТЕ запросила доступ для перевірки інформації про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

Французькі прокурори запросили сім років в'язниці для Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Українська делегація провела низку зустрічей у Великій Британії в межах ініціативи Bring Kids Back UA

В Києві через аварію на кабельних лініях без світла залишається 73 будинки - ДТЕК

Голова МЗС Естонії вручив голові МЗС Німеччини Хрест за заслуги на знак її відданості Україні та НАТО

Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України

У селі Комиші Сумської області троє загиблих у пожежі, серед них дитина – ДСНС

Після атаки БПЛА виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків - начальник Запорізької ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА