Військові та фінансові потреби України мають бути задоволені - глава ЄК за підсумками саміту в Парижі

Після саміту "Коаліції охочих" в четвер у Парижі голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн озвучила свої "три основні висновки" за підсумками зустрічі.

Перший, за її словами, полягає в тому, що "військові потреби України мають бути задоволені, але також і фінансові потреби".

"І тут я можу сказати, що ми виділимо частину Євросоюзу з кредитів G7 для України", - повідомила глава ЄК.

Другим висновком вона назвала продовження тиску на Росію. "Було абсолютно зрозуміло, що санкції залишаються чинними. Те, чого ми хочемо - це справедлива і міцна мирна угода", - заявила фон дер Ляєн.

"І третій основний висновок стосувався довгострокової підтримки України та нашої власної європейської оборонної позиції. Тут, звісно, вирішальне значення має план Readiness 2030 (колишня назва ReArm Europe – ІФ-У). Він передбачає до 800 млрд євро для інвестицій держав-членів в оборону. А це означає, наприклад, спільні закупівлі з Україною в Європейському Союзі, але також і в українській оборонній промисловості. Це зміцнює оборонно-промислову базу України", - пояснила голова ЄК.

Фон дер Ляєн додала: "І, звісно, нам також потрібна надійна позиція стримування та оборони в Європейському союзі. І тому ми маємо розвивати і власну оборонно-промислову базу".

Саміт "Коаліції охочих" збирався з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. На ньому було представлено близько 30 країн, які обговорювали гарантії безпеки для України після завершення конфлікту. Йшлося також про можливе розміщення в Україні міжнародного миротворчого контингенту.