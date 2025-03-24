Інтерфакс-Україна

Події

23:48 24.03.2025

Трамп відреагував на слова Зеленського про інформаційний вплив РФ на членів команди президента США

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Інформація від РФ впливає на американських посадовців, оскільки перед ними стоїть завдання мирного врегулювання, заявив президент США Дональд Трамп в понеділок після засідання уряду.

Трампу зацитували висловлювання президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналу Time про те, що на його думку на деяких членів команди Трампа вплинула російська інформація.

"Ну, можливо, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна хоче, щоб воно було врегульоване. Я думаю, що вони повинні вирішити це питання, і Росія хоче його вирішити. І я думаю, що якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Марко робить чудову роботу, і Стів Віткофф був неймовірним. Майкл Вальтц. У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням, і вони витрачають значну частину свого робочого дня на врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей", - відповів Дональд Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sUjrBqDPsJU

Теги: #реакція #трамп #зеленський #сша

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