Інтерфакс-Україна

Події

22:28 24.03.2025

З початку доби Сили оборони відбили 138 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 138 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Російські загарбники завдали 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 38 спроб ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22318

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 24.03.2025
Ворог втратив на Покровському напрямку 91 військовослужбовця - Генштаб

Ворог втратив на Покровському напрямку 91 військовослужбовця - Генштаб

16:32 24.03.2025
З початку доби зафіксовано 87 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби зафіксовано 87 бойових зіткнень - Генштаб

09:21 24.03.2025
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

07:47 24.03.2025
Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

22:59 23.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 227 окупантів – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 227 окупантів – Генштаб ЗСУ

16:59 23.03.2025
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 74 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 74 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

09:00 23.03.2025
Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

08:06 23.03.2025
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

06:10 23.03.2025
У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

22:37 22.03.2025
Росіяни вдарили чотирма КАБ по Запорізькому району – ОВА

Росіяни вдарили чотирма КАБ по Запорізькому району – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада

Внаслідок удару РФ по Сумах відомо про 65 поранених, серед них 14 дітей – прокуратура

ОСТАННЄ

Трамп відреагував на слова Зеленського про інформаційний вплив РФ на членів команди президента США

Зеленський затвердив склад делегації для роботи над проектом Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

В Ізюмі через масовану атаку російських БпЛА займання цивільної інфраструктури - Синєгубов

Переговорні команди в Саудівській Аравії працюють над розширенням перемир'я на Чорне море – Держдеп США

Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

БпЛА впав на дитячий майданчик у Харкові, без постраждалих - Синєгубов

Зеленський провів Ставку: Будемо розширювати програму контрактів для 18-24 річних

Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

Сибіга: Росіяни часто кажуть, що "Русский мир" ніде не закінчується, але єдине, що ніколи не закінчується – російське варварство

Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА