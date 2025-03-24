З початку доби Сили оборони відбили 138 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 138 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Російські загарбники завдали 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 38 спроб ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22318