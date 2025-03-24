В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада
Кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед яких 17 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.
"Кількість постраждалих зросла до 88 (17 дітей)", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.
Раніше міськрада повідомляла про 74 поранених, серед них – 13 дітей.
За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.