В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада

Фото: https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/33545-u-sumakh-prolunav-vibukh.html

Кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед яких 17 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.

"Кількість постраждалих зросла до 88 (17 дітей)", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Раніше міськрада повідомляла про 74 поранених, серед них – 13 дітей.

За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.