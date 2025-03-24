Опалення у житлових будинках Києва відключать за 3-4 дні - КМДА

Опалення в житлових будинках Києва відключать протягом трьох-чотирьох днів у зв’язку зі стабільним потеплінням, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

"Із 24 березня в Києві починають відключення житлових будинків від опалення. Відповідне розпорядження підписав мер міста Віталій Кличко. Враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес займе три-чотири дні. Про це (…) заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА у понеділок.

За його словами, таке рішення ухвалено, "зважаючи на стабільно теплу погоду за прогнозами, відсутність морозів і високу вартість енергоресурсів, зокрема природного газу".