Уряд завершує розробку підзаконних актів для проведення інвентаризації нерухомості для ВПО

Кабінет Міністрів завершує розробку необхідних нормативно-правових актів для проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості відповідно до закону про забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Є дуже важливий закон про проведення всеукраїнської інвентаризації усієї нерухомості, де можуть жити внутрішньо переміщені особи, українці, які втратили житло. Цей закон на сьогодні вже набув чинності, й Кабінет Міністрів завершує розробку і прийняття відповідних підзаконних нормативних актів", – повідомив народний депутат, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Павло Фролов на пресконференції у Києві в понеділок.

За його словами, вказаний закон передбачає створення комісій на рівні обласних і районних адміністрацій для обстеження об’єктів нерухомості із залученням органів місцевого самоврядування і громадськості.

"Комісії мають встановити технічний стан кожної будівлі. За даними Фонду державного майна (ФДМ), в реєстрі є 26 тис. житлових об’єктів державної власності по всій країні. ФДМ вже надав цей перелік відповідним ОВА. Щойно уряд прийме нормативну базу, комісії почнуть працювати", – пояснив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада у листопаді 2024 року ухвалила у другому читанні законопроєкт №11281 (закон №4080-IX) про проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості для подальшого передання в пільгову оренду для розміщення ВПО. Президент підписав закон 5 грудня.

Згідно з текстом законопроєкту, уряд у місячний термін після набуття законом чинності має затвердити план реалізації закону, за два місяці – визначити утримувача та адміністратора інформаційної бази даних нерухомості, забезпечити ухвалення підзаконних актів; у тримісячний термін – забезпечити запуск і функціонування інформбази. Кабмін спільно з органами місцевого самоврядування за півроку мають забезпечити проведення обстеження об’єктів нерухомого майна для ВПО і внести їх до бази.