Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

В Саудівській Аравії в понеділок відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України після зустрічі офіційних осіб Вашингтона та Києва у неділю та перемовин американської та російської делегацій, що почалася в понеділок зранку, повідомляє британське видання The Guardian.

"Очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України (після вчорашньої зустрічі офіційних осіб Вашингтона та Києва). На окремих зустрічах планується обговорити деталі призупинення далеких атак на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру та припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпечного комерційного судноплавства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

В понеділок вранці в Ер-Ріяді почався черговий раунд перемовин між представниками США. За даними ЗМІ, делегація США прагнутиме досягти прогресу в припиненні вогню в Чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні. Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд.

Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог повідомляв, що перемовини у понеділок між делегаціями США та РФ будуть непрямими, тобто представники двох країн сидітимуть у різних кімнатах і спілкування буде вестись через посередників. "Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - сказав він.

Делегація представників України залишається наразі в Ер-Ріяді, чекаючи на результати зустрічі делегацій США та РФ, але наразі невідомо, чи відбудеться тристороння зустріч української, американської та російської делегацій. Якщо вона відбудеться, то також проходитиме у човниковому форматі.

Представники української делегації обіцяли, що по завершенню перемовин до преси вийде голова делегації, міністр оборони Рустем Умєров, і розкаже більше про результати зустрічей.