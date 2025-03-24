Інтерфакс-Україна

Події

07:49 24.03.2025

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів, 8 танків, 16 бронемашин, 81 артсистема, 146 БПЛА, а також 117 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб , танків ‒ 10420 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од, артилерійських систем – 25129 (+81) од, РСЗВ – 1338 (+5) од, засоби ППО ‒ 1117 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од, спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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