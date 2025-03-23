Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 74 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом станом на 16:00 відбулося 74 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього окупанти атакували на покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 29 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На торецькому напрямку загалом противник атакував вісім разів, наразі точаться чотири бої.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На новопавлівському напрямку ворог атакував шість разів, один бій ще триває.

На сіверському напрямку з початку доби відбулося чотири штурми, тривають два боєзіткнення; на гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч.

На куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками, на краматорському напрямку триває бій поблизу Оріхово-Василівки.

На харківському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили чотири атаки російських загарбників, ще п’ять боїв продовжуються. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив понад 181 обстріл, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.