Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох постраждалих – МВА

Російські окупанти у неділю, близько 10:00, вдарили по Дніпровському району Херсона, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок цього обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 62-річна жінка. Співробітниками поліції вона доправлена до лікарні. Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Пізніше стало відомо, що у тяжкому стані також ушпиталено 66-річного херсонця.

"У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення голови та грудної клітини," – додав Мрочко.