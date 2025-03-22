Українські військові не оточені на Курщині і утримують позиції - ЗМІ

Українські військові не перебувають в оточенні в Курській області РФ і тримають оборону, займаючи нормальні тактичні позиції, йдеться в матеріалі CNN.

Як розповів CNN командир 225-го Окремого штурмового полку (ОШП) Олег Ширяєв, який воює в Курській області вже пів року, утримувати позиції потрібно для того, щоб "заблокувати просування ворога".

Штурмовий полк продовжує виконувати бойові завдання на Курщині. Утримувати позиції важко, але військові продовжують їх контролювати попри чисельну перевагу противника. "225-й полк не оточений, 225-й полк веде бої, у нас нормальна тактична позиція. Важко, але контрольовано", - констатує військовий.

Ширяєв також заявив, що, перебуваючи в обороні, вони завдають ворогу дуже великих втрат.

Він зазначив, що, за наявними даними, угруповання противника на Курському напрямку "наразі складає 70 тисяч військовослужбовців".

"Навіть якщо ми зараз перебуваємо в обороні, ми все одно перемелюємо ворога. (Росія) все одно несе втрати, як в плані людських жертв, так і втрати військової техніки і озброєння. Це теж треба враховувати. Її втрати, як зараз, так і за весь період Курської операції, вищі, ніж втрати ЗСУ, набагато вищі", - запевнив Ширяєв.