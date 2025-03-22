Інтерфакс-Україна

Події

11:52 22.03.2025

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України EUR65 млн

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Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України EUR65 млн
Фото: Pixabay

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України EUR65 млн, повідомило Міністерство енергетики після зустрічі заступника міністра Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", - зазначив Андарак.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки Україні.

Також сторони обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3 тис. тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, наразі дефіцит Фонду підтримки енергетики України у заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн.

Фонд підтримки енергетики створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.

На початок березня 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили EUR1 млрд. Серед його донорів – державний та приватний сектори з понад 30 країн, міжнародні та регіональні організації.

Теги: #нідерланди #міненерго

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