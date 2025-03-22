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Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України EUR65 млн, повідомило Міністерство енергетики після зустрічі заступника міністра Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", - зазначив Андарак.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки Україні.

Також сторони обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3 тис. тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, наразі дефіцит Фонду підтримки енергетики України у заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн.

Фонд підтримки енергетики створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.

На початок березня 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили EUR1 млрд. Серед його донорів – державний та приватний сектори з понад 30 країн, міжнародні та регіональні організації.